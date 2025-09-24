Un reciente video compartido por Shakira y Beéle causó sensación en redes sociales. En la grabación, ambos artistas interpretan “Currucuchu”, un clásico del Carnaval de Barranquilla, mientras bailan al ritmo de la canción en un estudio de grabación.

Rumores de colaboración musical

El video ha desatado especulaciones sobre una posible colaboración entre los dos cantantes colombianos. Los fanáticos reaccionaron con entusiasmo, comentando frases como: “¡Qué hermosa esa canción!” o “De Barranquilla para el mundo”.

Química artística evidente

Shakira, reconocida internacionalmente por su trayectoria, y Beéle, representante de la nueva ola urbana colombiana, muestran una química evidente en el video. Aunque no se ha confirmado oficialmente ningún proyecto conjunto, la publicación ha aumentado la anticipación de los seguidores.

Beéle regresa al foco musical

Este encuentro también marca un regreso al ámbito musical para Beéle, quien recientemente estuvo en el centro de la atención mediática por la filtración de un video íntimo con su expareja Isabella Ladera. Su aparición junto a Shakira ha desviado la atención hacia su talento artístico.

Expectativa por una nueva canción

Con millones de visualizaciones en pocas horas, el video ha puesto de nuevo a Shakira y Beéle en el centro de la escena musical, dejando a los fanáticos a la expectativa de una posible colaboración oficial.