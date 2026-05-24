¿Tristeza profunda después del sexo? Está puede ser la razón

Aunque muchas personas relacionan el sexo con placer y bienestar, especialistas advierten que algunas pueden experimentar tristeza, ansiedad o vacío emocional después de una relación sexual.

Este fenómeno es conocido como disforia postcoital y, según expertos citados por medios internacionales, tiene relación con cambios neuroquímicos que ocurren en el cerebro tras el orgasmo.

¿Por qué ocurre?

Especialistas explican que durante el acto sexual el cuerpo libera sustancias como dopamina, oxitocina y endorfinas, relacionadas con placer y satisfacción.

Sin embargo, después del orgasmo estas sustancias disminuyen de forma abrupta, lo que en algunas personas puede provocar sentimientos de tristeza, irritabilidad, ansiedad o desconexión emocional.

Los expertos aclaran que la disforia postcoital puede aparecer incluso después de encuentros sexuales consensuados y satisfactorios.

Además, indican que no necesariamente refleja problemas de pareja, sino que también puede estar relacionada con factores emocionales, estrés, experiencias pasadas o dificultades para expresar emociones.

Especialistas recomiendan hablar del tema

Investigaciones recientes señalan que este fenómeno podría ser más frecuente en hombres de lo que se pensaba anteriormente.

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Ante esto, especialistas recomiendan normalizar la conversación sobre salud emocional y sexual, así como buscar apoyo profesional en caso de que estas emociones sean frecuentes o afecten el bienestar personal.

Con información de Infobae.