Sensación de bochorno acompañó a los ticos durante la noche

Las altas temperaturas continuarán afectando prácticamente todo el territorio nacional durante esta jornada, con cielos despejados y una disminución del viento alisio que favorecerá un ambiente caluroso especialmente al mediodía, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional.

Los registros indican que el bochorno se intensificará en horas del día, mientras que las mañanas se mantendrán frescas, como ocurrió en Cartago, donde la temperatura nocturna fue considerablemente elevada.

Las autoridades recomiendan a la población usar protector solar, mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.