Senasa investiga a los proveedores que vendieron pollo a local asociado al brote de salmonela en Ciudad Colón

La bacteria causó la muerte de un adulto mayor.

Senasa investiga cuántos proveedores vendieron pollo al local asociado al brote de salmonela en Ciudad Colón, una bacteria que causó la muerte de un adulto mayor, deja un hospitalizado y más de 40 afectados con diarreas severas.

Las autoridades sanitarias trabajan para identificar el origen de la contaminación y evitar que más personas resulten intoxicadas por el consumo de alimentos contaminados.

El establecimiento involucrado permanece clausurado mientras continúan las investigaciones y los análisis de laboratorio.

Olivet Cruz, parte de la Dirección de Inocuidad de Alimentos, asegura que “estamos haciendo investigación a nivel de campo para determinar si hay un proveedor o más de un proveedor y revisar las condiciones”.