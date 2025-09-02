El Servicio Nacional de Salud Animal, hizo un llamado urgente a la población para evitar el contacto con animales silvestres, tanto vivos como muertos, tras registrarse recientes casos de muerte de delfines cuyas causas aún se investigan.

La institución, representada por sus especialistas en zoonosis, alerta sobre los riesgos de transmisión de enfermedades entre especies, lo cual podría representar una amenaza para la salud pública.

Además, enfatiza la importancia de reportar estos hallazgos a las autoridades competentes para su manejo adecuado y seguro.