Por medio de sus redes sociales, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) alertó del decomiso de cerca de 80 kilos de embutidos en una carnicería.

¿Dónde?

En una carnicería de Pococí.

¿Por qué?

Productos estaban almacenados a 24°, cuando deberían en estar en una temperatura que no supere los 7°.

"Esta mala práctica representa un grave riesgo para la salud", dijo el SENASA en el comunicado.

Acciones

Los productos fueron retirados del mercado, como medida preventiva a la población.

Publicación de referencia



