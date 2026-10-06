Señales de alerta ante llamadas de supuestos funcionarios

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Miles de datos personales de costarricenses podrían estar circulando en manos que no deberían tenerlos, y las autoridades han advertido sobre llamadas en las que delincuentes se hacen pasar por funcionarios del OIJ para obtener información de sus víctimas, donde el problema no es solamente la llamada, sino lo que el delincuente ya parece saber de usted y cómo utiliza esos datos para generar confianza.

La abogada Soledad Cortés explica en qué situaciones legítimas puede el OIJ llamar, enviar un mensaje o buscar personalmente a una persona, cómo comprobar que realmente se está hablando con un funcionario, y qué se le puede contestar al OIJ y qué información no debería proporcionar por teléfono.

Además, la especialista detalla cómo actuar si la llamada genera miedo o presión para no terminar revelando información que no se tenía previsto proporcionar, qué datos personales nunca debería dar.