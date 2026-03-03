El chef Jorge Durán explicó que incorporar semillas al pan no solo mejora su sabor, sino que aporta texturas crujientes y matices que complementan los rellenos.

Durante una demostración, el experto mostró un pan elaborado con almendras y arándanos, donde el contraste entre lo dulce y lo crocante realza la experiencia. La clave está en la temperatura del horno y el reposo de la masa, especialmente si se utiliza masa madre.

El resultado: un pan crujiente por fuera, pero con una miga suave que sorprende al paladar, ideal para quienes buscan innovar en la panadería casera.