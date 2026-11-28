Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Ya concluyó la fase regular del campeonato de Apertura 2026, luego de una jornada cargada de emociones para definir las primeras posiciones.

El primer lugar fue para Saprissa, que ganó su duelo ante Inter San Carlos. Los morados cerrarán todas las series que jueguen de local y están sembrados en una eventual gran final.

El segundo de la tabla es Cartaginés, los brumosos cerrarán en casa la semifinal y una eventual final siempre y cuando no sea contra Saprissa.

El tercer puesto fue para Sporting que también ganó su duelo en casa. Los albinegros jugarán su primera semifinal en la historia.

Alajuelense empató en el duelo directo a San Carlos y se dejó el cuarto puesto de la clasificación..

Los cruces

Saprissa vs Alajuelense

Cartaginés vs Sporting

Las fechas y horarios están por definirse. Manténgase atento a Deportes Repretel para no perder detalle sobre la fase final.