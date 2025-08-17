Varias zonas del país se vieron afectadas en los últimos días por fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Según los pronósticos, la disminución del polvo del Sahara favoreció un aumento de las precipitaciones moderadas, situación que podría intensificarse con la posible llegada de la onda tropical número 24 durante la próxima semana.

Para este domingo, se esperan lluvias concentradas en el Valle Central, el Pacífico y la Zona Norte, las cuales podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas. Las autoridades meteorológicas llaman a la población a mantener precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

Se recomienda seguir las actualizaciones oficiales para estar al tanto de los cambios en las condiciones climáticas durante los próximos días.