Semáforos y trenes son vandalizados cada 5 días

Cada cinco días se vandalizan semáforos y trenes en el país, lo que ha generado un aumento en el robo de cable que deja vías sin servicio y afecta la movilidad de los ciudadanos, según advirtieron las autoridades.

El robo de cable de cobre se ha convertido en un negocio ilícito que genera pérdidas millonarias al Estado y pone en riesgo la vida de los conductores y peatones.

La Policía de Tránsito y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) han reforzado los operativos para combatir esta actividad delictiva.