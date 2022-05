La estrella de Only Murders in the Building no ha sido vinculada oficialmente a nadie desde que se separó de su novio Justin Bieber en 2018.

En TikTok, Selena Gómez se burló de su condición de soltera y compartió un video sentada sola junto a dos parejas. “No, estoy bien. Estoy totalmente bien estando soltera, es algo real, está bien“, dice, antes de enfocar la cámara en las parejas.

Gómez no ha sido vinculada oficialmente a nadie desde que se separó de su novio Justin Bieber en 2018, meses antes de que se casara con Hailey Baldwin. Poco después de la ruptura, y luego de que su ex se mudara, la cantante lanzó su exitoso sencillo “Lose You to Love Me”, en el que aborda su relación con Bieber y el dolor que sintió cuando terminó.

“Di todo y todos lo saben / Me rechazaste y ahora se nota / En dos meses, nos reemplazaste / Como si fuera fácil / Me hiciste pensar que me lo merecía” se leen las letras.

Pero después de un poco de curación, comenzó a sentirse como ella misma nuevamente, incluso una mejor versión de sí misma. En su sencillo “Look at Her Now”, Selena canta sobre aceptar la ruptura, y decidir seguir adelante.

“Por supuesto que estaba triste / Pero ahora está contenta de haber esquivado una bala (mm) / Le tomó algunos años absorber las lágrimas / Pero mírala ahora, mírala irse“, canta.

Aunque Gómez ha dejado en claro que está lista para tener una relación nuevamente (especialmente a través de su canción “Boyfriend”), dijo en una entrevista el año pasado que le resulta difícil confiar en las personas debido a su fama.

“No puedo conocer a alguien y saber si les gusto por lo que soy”, dijo. “Para ser honesta, solo quiero empezar de nuevo. Quiero que todo sea nuevo. Quiero que alguien me ame como si fuera nuevo”.