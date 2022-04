Selena Gómez estaba realizando una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok cuando fanáticos comenzaron a enviarle plata. Estos regalos pueden ser comprados mediante la plataforma. Al costar dinero real, son enviados a los usuarios que transmiten como obsequios de animación, lentes o rosas.

La cantante desconocía esto, por lo que le preguntó a sus seguidores si era cierto que eso costaba dinero real. Ante una respuesta afirmativa,rápidamente le pidió a sus espectadores que no lo hicieran.

Al ignorar sus peticiones, Gómez preguntó si había manera de prohibirlo en su en vivo.

“No, no, no, si están pagando para enviarme eso, no, ¡Esto está mal!”, dijo.

Gómez, agregó que buscaría la manera de enviar ese dinero a una caridad. Sin embargo, visiblemente molesta decidió terminar su transmisión.

Su colaboración con MTV y Joe Biden

La famosa cantante y actriz, se encuentra en un momento muy pleno y tranquilo. Tras publicar un video en el que expresaba que le daban igual las críticas a su cuerpo y que se aceptaba tal y como era, ahora continuará abogando por la salud mental y unirá su organización Rare Beauty’s Rare Impact Fund para crear el primer Foro de acción juvenil sobre salud mental.

Esto lo coordinará con la Administración del presidente de EE.UU, Joe Biden y MTV. En un comunicado, la estrella compartió su emoción por participar del foro.

“Como defensora de la salud mental, estoy encantada de unir fuerzas con MTV Entertainment junto con mi iniciativa de impacto social, Rare Impact Fund, con el objetivo de desestigmatizar la salud mental a través de conversaciones positivas sobre la autoaceptación y el bienestar mental”,

El evento se lleva a cabo el día anterior al Día de Acción por la Salud Mental.