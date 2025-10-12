La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer sobre una emotiva visita que recibieron los seleccionados nacionales previo al juego contra Nicaragua.

Se trata de miembros del Team Down Costa Rica.

“La Sele y el Team Down nos recordaron que cuando el fútbol se vive desde la alegría, no hay diferencias, solo un mismo equipo: el de la inclusión y el amor por el juego“, comentó la FCRF.

Los seleccionados están concentrados para un crucial juego ante Nicaragua en territorio nacional. La Sele depende de sí mismo para clasificar al Mundial.