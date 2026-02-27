La Selección Femenina de Costa Rica cayó 2-5 ante la Selección Femenina de Brasil en un amistoso internacional disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El encuentro, que generó gran expectativa entre la afición, dejó emociones desde el primer minuto, goles de alta factura y momentos de tensión.

Brasil golpeó temprano y tomó el control

La Canarinha no tardó en imponer condiciones. Al minuto 10, Kerolin Ferraz, actual jugadora del Manchester City Femenino, abrió el marcador con una definición de lujo al levantar el balón sobre la guardameta costarricense.

Tres minutos después, Jheniffer Gouveia, del Tigres UANL Femenil, amplió la ventaja tras aprovechar un pase filtrado y definir con frialdad para el 0-2.

Brasil mantuvo la presión y al 27’, Taina Lopes marcó el tercer tanto con un remate elegante que dejó sin reacción a la zaga tica.

Antes del descanso, la visita incluso celebró un gol más, pero el VAR lo anuló por posición adelantada.

Costa Rica reaccionó y Chinchilla encendió la esperanza

La Tricolor no se rindió. Melissa Herrera protagonizó una de las jugadas más claras del primer tiempo al contragolpear con velocidad, aunque la arquera brasileña Thais le ganó el mano a mano.

El descuento llegó en el complemento. Al minuto 52, Priscila Chinchilla aprovechó una indecisión entre Thais y su defensa para marcar el 1-3 con picardía.

La atacante volvió a aparecer al 66’ y firmó su doblete, convirtiéndose en la gran figura ofensiva de Costa Rica y poniendo el 2-3 momentáneo que ilusionó a la afición.

Penal, sentencia y doblete brasileño

Cuando la Tricolor buscaba el empate, Brasil recuperó contundencia. Adriana Silva convirtió desde el punto penal para el cuarto gol visitante.

Más adelante, Jheniffer Gouveia selló su doblete personal y el definitivo 2-5, confirmando la jerarquía de una de las selecciones más fuertes del mundo.