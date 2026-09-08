Selección de surf afrontará tres mundiales entre octubre y noviembre

La Selección Nacional de Surf afrontará tres mundiales entre octubre y noviembre, en un calendario cargado de competencias internacionales que pondrán a prueba a los mejores exponentes del surf costarricense.

Brisa Hennessy, principal figura del surf nacional, ya se encuentra instalada en California para disputar la novena fecha del Tour Mundial de Surf en Trestles, que se llevará a cabo en los próximos días.

Los otros mundiales en los que participará la delegación tica son el Mundial de Surf ISA en El Salvador y el Mundial Junior de Surf en Portugal.