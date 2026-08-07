Sele Sub 20 cae ante Estados Unidos y queda fuera de Juegos Olímpicos

Terminó el juego entre Costa Rica y Estados Unidos, por las semifinales del campeonato sub 20 de Concacaf. El resultado favoreció a los norteamericanos por 2-0.

¿Qué pasó en el partido?

El partido fue cerrado la mayor parte del tiempo. Cayó un gol en cada mitad, el primero con un desvío, mientas que el segundo con La Sele volcada al ataque en su búsqueda del empate.

¿Qué significa este resultado?

Con este marcador, La Sele cierra su participación con boleto mundialista, pero sin la chance de jugar los Juegos Olímpicos.

¿Ahora qué sigue?

La Federación planea concretar varios fogueos para darle rodaje a los futbolistas de cara a la próxima Copa del Mundio.