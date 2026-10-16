Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Seis estudiantes de gastronomía se enfrentan al reto de conquistar la Gran Cuchara del ICT, una iniciativa que impulsa el talento de profesionales en cocina.

Según informó el ICT, los participantes buscan ganar el reconocimiento gastronómico, por lo que la final del reality se transmitirá en Giros los lunes 19 y jueves 22 de octubre.

Además, la jefa de promoción del ICT, Ireth Rodríguez, presentó esta propuesta que pone a prueba los conocimientos culinarios de los seis estudiantes.