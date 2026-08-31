Seis de los más buscados en Cartago están bajo órdenes de la Fiscalía

Ya son cinco las personas de los más buscados de Cartago que están bajo arresto y a la orden de la Fiscalía, y este lunes se dio la detención más reciente donde hasta hubo una persecución con la Policía.

Gerald Campos, ministro de seguridad, destaca que “como parte de la operación ‘Cacería’ hemos capturado al quinto de los más buscados”.

La Operación Cacería continúa desarrollándose en la provincia de Cartago para desarticular las estructuras criminales que operan en la región.

Las autoridades mantienen el operativo para capturar al resto de los integrantes de esta organización criminal.