Por medio de un video, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, comentó que no descarta que Venezuela esté detrás de la minería ilegal en Crucitas.

Mensaje de Zamora

"Son verdaderos grupos de crimen organizado los que están explotando el oro de Crucitas de manera semindustrial", dijo el ministro de Seguridad.

Según afirma, no descartan que el “narcogobierno venezolano”, a través del cartel de los Soles, tenga influencia sobre la zona de Crucitas, esto a partir de información recabada por inteligencia internacional.

Señalamientos

Leer más: ¿Aprobar o no minería en Crucitas? Esto dicen ambas caras de la moneda.

Zamora dice que ya no son solo coligalleros artesanales son los que extraen, sino que también “verdaderos grupos de crimen organizado” explotan el oro de manera semindustrial.

Agregó hacer un llamado urgente a la Asamblea Legislativa, para aprobar el proyecto N° 24717, “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos”, que vendría a “poner orden en ese desorden”.