Costa Rica venció de local a Nicaragua y sigue con 100% de rendimiento ante ellos jugando en nuestro país. La tricolor venció a la azul y blanco con marcador 4-1 para lograr su primera victoria en esta fase de la Eliminatoria.

¿Cómo fueron los goles?

12 minutos: Alonso Martínez para Costa Rica

26 minutos: Junior Arteaga para Nicaragua

28 minutos: Alonso Martínez para Costa Rica

49 minutos: Manfred Ugalde para Costa Rica

90+4 minutos: Francisco Calvo para Costa Rica

¿Cómo queda La Sele en el grupo?

Con esta victoria, la nacional llega al segundo lugar con 6 puntos, dos menos que Honduras que le ganó 3-0 a Haití. Los caribeños se quedaron con 5 unidades en este grupo y Nicaragua se quedó con un punto en el último lugar.

¿Cuándo será la próxima fecha?

La Fecha FIFA habilitada será en el mes de noviembre con los siguientes juegos: