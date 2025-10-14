Costa Rica venció de local a Nicaragua y sigue con 100% de rendimiento ante ellos jugando en nuestro país. La tricolor venció a la azul y blanco con marcador 4-1 para lograr su primera victoria en esta fase de la Eliminatoria.
¿Cómo fueron los goles?
- 12 minutos: Alonso Martínez para Costa Rica
- 26 minutos: Junior Arteaga para Nicaragua
- 28 minutos: Alonso Martínez para Costa Rica
- 49 minutos: Manfred Ugalde para Costa Rica
- 90+4 minutos: Francisco Calvo para Costa Rica
¿Cómo queda La Sele en el grupo?
Con esta victoria, la nacional llega al segundo lugar con 6 puntos, dos menos que Honduras que le ganó 3-0 a Haití. Los caribeños se quedaron con 5 unidades en este grupo y Nicaragua se quedó con un punto en el último lugar.
¿Cuándo será la próxima fecha?
La Fecha FIFA habilitada será en el mes de noviembre con los siguientes juegos:
- Día 13: Haití vs Costa Rica y Nicaragua vs Honduras
- Día 18: Haití vs Nicaragua y Costa Rica vs Honduras