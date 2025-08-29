En un partido lleno de emociones y goles, Herediano se despide de la Copa Centroamericana tras empatar 4-4 frente a Municipal en la jornada 5 y última de la fase de grupos.

El encuentro comenzó con un golazo de tiro libre de Elías Aguilar al minuto 22, imposible para el portero Kenderson Navarro. Sin embargo, los guatemaltecos igualaron al 32 con un tanto de Ruby Barrientos.

El Herediano tomó nuevamente la delantera al minuto 66 gracias a un penal ejecutado por Brian Rubio, luego de una falta sobre Joshua Navarro. Pero el Municipal respondió con rapidez: al minuto 79, José Mena igualó de cabeza, y un minuto después Marcel Hernández, con otro cabezazo, puso el 3-2.

El partido siguió con intensidad: Junior Pérez marcó el empate 3-3 con un potente disparo de izquierda dentro del área, y al 90, Brian Rubio volvió a marcar para el 4-3, aunque en tiempo de reposición Pedro Altán cerró el empate definitivo 4-4.

Con este resultado, Herediano queda último en su grupo con 4 puntos, mientras que Sporting San Miguelito y Real España avanzan a la siguiente fase. La eliminación marca un duro golpe para los rojiamarillos, que no pudieron asegurar su pase a la siguiente ronda.