Segundo programa de ‘La Voz del Más Allá’ dejó muchas emociones

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El segundo programa de “La Voz del Más Allá” dejó muchísimas emociones e interpretaciones de primer nivel, consolidándose como uno de los espacios más vistos de la televisión costarricense.

Los participantes demostraron su talento en el escenario, cautivando al público y a los jueces con presentaciones que evidenciaron el alto nivel de la competencia.

El programa, que se transmite por Grupo Repretel, continúa generando expectativa entre los televidentes, que esperan con ansias cada nueva emisión para disfrutar del talento nacional.