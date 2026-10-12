Segunda temporada: nuevos sabores y talento local llegan a la pantalla

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Vuelve el reality del ICT “Costa Rica, un país de sabores por descubrir” con su segunda temporada, una producción que busca nuevas recetas y talento local en todo el territorio nacional.

El programa, que en su primera edición destacó la riqueza gastronómica del país, regresa para continuar explorando los sabores únicos de cada región y dar oportunidad a cocineros y emprendedores que buscan mostrar su talento.

La nueva temporada invita al público a descubrir las preparaciones que representan la identidad culinaria costarricense y a acompañar a los participantes en un recorrido por los ingredientes, las técnicas y las historias que hacen de la cocina tica una experiencia llena de tradición y creatividad.