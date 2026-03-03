¿Seguirán los vientos durante este miércoles? Esto dice el IMN

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El país mantendrá este miércoles la influencia de los vientos alisios acelerados, aunque con una disminución en su intensidad, según informó el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica.

Caribe y zona norte con más nubosidad

El pronóstico señala un incremento de nubosidad en la región del Caribe y en partes de la zona norte. En estos sectores podrían presentarse lluvias muy localizadas, de corta duración y carácter aislado durante el periodo vespertino.

Las ráfagas máximas también mostrarán valores menores en comparación con días anteriores, lo que marcará una leve reducción en la fuerza del viento.

¿Cómo estará el resto del país?

En el Pacífico Central y Sur la nubosidad variará entre parcial y nublada, con bajas probabilidades de lluvia.

Por su parte, el Valle Central y el Pacífico Norte registrarán temperaturas altas y condiciones mayormente soleadas a lo largo del día.

Aunque los vientos alisios seguirán presentes, la disminución en su intensidad podría generar un ambiente un poco más estable en gran parte del territorio nacional.