El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que los aguaceros persistirán durante el fin de semana, especialmente en el Pacífico y el Valle Central, donde la saturación de los suelos ya ronda un crítico 95%.

Esto a causa, por la posición de la Zona de Convergencia Intertropical y el paso de una vaguada, genera acumulados lluviosos que en el Caribe han alcanzado hasta 300 milímetros en las últimas horas.

Las autoridades instan a la población a mantener la alerta, ya que la temporada de ciclones tropicales activa sugiere que este patrón de lluvias intensas podría extenderse en las próximas semanas.