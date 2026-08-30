¿Seguirán las lluvias este lunes? Esto dice el IMN

Las lluvias continuarán este lunes 31 de agosto en varias regiones del país, aunque su intensidad y distribución variarán durante el día, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

¿Qué dice el pronóstico?

Durante la mañana, los vientos alisios se presentarán con intensidad moderada en el sector norte del país. Sin embargo, disminuirán conforme avance la tarde.

Para las primeras horas del día, el IMN prevé lluvias y chubascos ocasionales en el Caribe Sur y las montañas de la Zona Norte.

También existe posibilidad de precipitaciones ocasionales en el Valle Central durante las primeras horas de la tarde.

¿Dónde lloverá con más fuerza?

Durante la tarde, la disminución de los vientos alisios favorecerá el desarrollo de precipitaciones en el Pacífico Central, Pacífico Sur y la península de Nicoya.

En estas regiones se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica.

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El IMN recomienda mantenerse atento a las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos.