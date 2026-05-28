La inestabilidad generada por el paso de la onda tropical número 5, sumada a una zona de convergencia más activa cerca del país, favorecerá fuertes lluvias durante las próximas horas en distintos sectores del territorio nacional. Así lo indicó el Instituto Meteorológico Nacional, IMN.

Los aguaceros más intensos se presentarán principalmente durante la tarde y estarán acompañados de tormenta eléctrica.

¿Cuáles zonas tendrán más lluvias?

Las autoridades prevén condiciones más fuertes en el Valle Central y el Pacífico, aunque las lluvias también podrían extenderse hacia primeras horas de la noche.

Además, se esperan aguaceros en el Caribe y la Zona Norte, especialmente en sectores montañosos.

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El IMN explicó que la Zona de Convergencia Intertropical se mantiene activa en aguas del Pacífico al sur de Centroamérica, aportando humedad e inestabilidad al país.

Estas fueron las zonas con más lluvia

Los acumulados más altos de las últimas horas se reportaron en:

San Mateo de Alajuela

Barrita

Santa Ana

Buenos Aires de Puntarenas

Belén de Heredia

Valle del General

Para la tarde también se pronostican aguaceros dispersos con tormenta eléctrica sobre montañas de toda la vertiente del Pacífico, sectores del este del Valle Central y la Zona Norte.

Piden precaución por saturación de suelos

Los expertos solicitaron especial precaución en la cuenca de Sarapiquí y el Pacífico Norte debido al alto nivel de saturación de los suelos.

Además, no se descarta el colapso de sistemas de alcantarillado en zonas urbanas producto de las fuertes precipitaciones.