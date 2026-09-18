¿Seguirá Carlo Díaz como fiscal general?

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, aún no confirma si aspirará a continuar al frente del Ministerio Público, mientras su nombramiento vence el próximo 31 de octubre.

Esta semana, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el jerarca indicó que tomará su tiempo y conversará con su familia antes de anunciar si pretende seguir a la cabeza de la Fiscalía General de la República.

La decisión se produce en un contexto de creciente expectativa sobre la continuidad de su gestión, a pocos días de que venza el plazo para definir su permanencia en el cargo.