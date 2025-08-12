Encontrar el regalo perfecto para el Día de la Madre incluye opciones como prendas versátiles, según Miriam Jiménez, asesora de moda, quien destaca diseños adaptables a eventos diurnos o nocturnos.

Melissa Menocal Sancho, experta en chocolatería, añade que bombones elaborados artesanalmente ofrecen una experiencia sensorial única, mientras Alejandra Jimenez enfatiza en accesorios con identidad propia como piezas clave.

Complementariamente, Marlen Navarro, especialista en calzado, sugiere zapatos que equilibran comodidad y estilo para celebraciones familiares.