Secuestraron a menor, lo torturaron y exigieron dinero para dejarlo libre

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un adolescente de 17 años habría sido secuestrado y sometido a múltiples agresiones durante varias horas en Cartago. Sus secuestradores exigían dinero a cambio de dejarlo en libertad.

El caso comenzó en mayo, cuando el menor logró escapar del lugar donde permanecía retenido y llegó hasta la vivienda de su madre.

Posteriormente, ambos acudieron al Ministerio Público para presentar la denuncia.

Menor sufrió múltiples agresiones durante el secuestro

Según la investigación, varios sujetos armados habrían engañado al joven para luego privarlo de su libertad.

Los sospechosos lo habrían amarrado de pies y manos y amordazado durante aproximadamente ocho horas.

Además, presuntamente lo golpearon, amenazaron con armas de fuego y utilizaron un cuchillo para agredirlo.

El adolescente también habría sufrido quemaduras con cigarrillos, cortaduras e intentos de quebrarle los dedos y arrancarle los dientes.

Finalmente, logró escapar mediante un boquete ubicado en la parte posterior del sitio donde permanecía retenido.

OIJ detuvo a sospechoso durante allanamientos

Este jueves, agentes judiciales de Cartago y oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica realizaron allanamientos desde las 4 a. m. en Blanquillo de Oreamuno.

Durante el operativo detuvieron a un hombre de apellido Bonilla, de 26 años, quien figura como sospechoso del secuestro.

Además, los agentes decomisaron dinero en efectivo, droga tipo crack, marihuana y un arma de fuego.

Otro sospechoso, de apellido Ramírez, también de 26 años, permanece detenido por una causa relacionada con portación ilegal de armas.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

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