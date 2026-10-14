(VIDEO) Así habrían torturado y secuestrado a hombre vía pública

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a varios sujetos sospechosos de participar en un caso de privación de libertad en Pavas, San José.

Una grabación de seguridad muestra el momento en que tres individuos, aparentemente, suben por la fuerza a un hombre a un automóvil.

Las autoridades investigan lo ocurrido y buscan identificar a los involucrados.

Video muestra cómo habrían secuestrado a un hombre

Según la información del OIJ, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 29 de abril de 2026, en el sector de Villa Esperanza, en Pavas.

En las imágenes se observa a tres sujetos que, aparentemente, obligan a la víctima a subir al vehículo.

El caso se encuentra bajo investigación por el presunto delito de privación de libertad.

VIDEO REVELADO POR EL OIJ

OIJ busca identificar a sospechoso

Uno de los hombres que las autoridades requieren identificar tiene entre 25 y 30 años, contextura gruesa, cabello corto y múltiples tatuajes en el cuerpo, incluidos los brazos y el cuello.

Al momento de los hechos, vestía una pantaloneta, tenis y una camiseta blanca con el número 47.

El OIJ pide a cualquier persona que reconozca a los sospechosos o tenga información relevante que se comunique de manera confidencial al 800-800-0645.

La colaboración ciudadana puede ayudar a las autoridades a avanzar en la investigación.

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