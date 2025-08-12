El sector turístico costarricense hizo un llamado urgente a atender la problemática de seguridad tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien ubicó a San José entre las ciudades más peligrosas del mundo.

Shirley Calvo, directora ejecutiva de CANATUR, expresó su preocupación por el impacto que estas afirmaciones puedan tener en la decisión de viaje de los turistas internacionales, principal fuente de ingresos del país.

Datos recientes revelan que la tasa de homicidios en la capital pasó de 15 a 23 por cada 100 mil habitantes entre 2022 y 2023.