Sector salud realiza paro de labores por aparentes retrasos en el pago de salarios

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Los sindicatos del sector salud y funcionarios de la CCSS ejecutarán un paro de labores este jueves 17 de setiembre, una medida que iniciará a las 6 de la mañana y se extenderá hasta el viernes 18 de setiembre.

La huelga es una medida de presión ante los atrasos en los pagos de salarios que han denunciado varios empleados de la institución, según lo expuesto por los representantes de los trabajadores.

El movimiento afectará los tres turnos de hospitales, clínicas y Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS), por lo que se espera un impacto directo en la atención de los pacientes durante estas fechas.