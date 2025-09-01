El sector privado costarricense ofreció apoyo a la Caja Costarricense de Seguro Social, para reducir las listas de espera en hospitales, colaboración que podría implementarse mediante convenios interinstitucionales que agilicen procesos de atención médica según confirmaron representantes del sector salud.
Esta alianza público-privada buscaría optimizar recursos existentes y mejorar los tiempos de respuesta para procedimientos médicos prioritarios.
La propuesta surge ante la creciente demanda de servicios de salud y la necesidad de encontrar soluciones innovadoras al sistema.