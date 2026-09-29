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El sector comercio ya se prepara para los últimos meses del año, una de las épocas de mayor movimiento por fechas como el Viernes Negro, Navidad y fin de año.
Actualmente los negocios ajustan sus pedidos e inventarios para responder al aumento en la demanda y contar con una mayor variedad de productos durante esta temporada.
Los comercios preparan ofertas y campañas especiales en distintas categorías, con el objetivo de atraer consumidores y aumentar las ventas durante el cierre del año.