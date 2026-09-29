Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El sector comercio ya se prepara para los últimos meses del año, una de las épocas de mayor movimiento por fechas como el Viernes Negro, Navidad y fin de año.

Actualmente los negocios ajustan sus pedidos e inventarios para responder al aumento en la demanda y contar con una mayor variedad de productos durante esta temporada.

Los comercios preparan ofertas y campañas especiales en distintas categorías, con el objetivo de atraer consumidores y aumentar las ventas durante el cierre del año.