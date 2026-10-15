Sebastián Acuña y Kendall Waston podrían volver al once inicial del Saprissa

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Saprissa podría volver a utilizar en la formación titular a Kendall Waston y Sebastián Acuña para el juego de esta noche ante Sporting, en el que Hernán Medford regresará a su formación de gala.

Además de ellos, Gerald Taylor y David Guzmán podrían ser de la partida, mientras uno de los perjudicados sería Newton Williams, quien dejaría su espacio a Orlando Sinclair como delantero centro.

Sporting le ganó 2 de los 3 compromisos a los tibaseños en este 2026 por Campeonato Nacional, en un duelo que iniciará a las 8 de la noche en Tibás, donde los morados están invictos.