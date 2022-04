Hace poco más de dos meses que Christian Nodal y Belinda han dado por terminada su mediática relación. Desde entonces, se han generado todo tipo de especulaciones sobre los nuevos amores que podrían haber aparecido en las vidas de ambos.

Los seguidores de ambos no pierden de vista sus movimientos. Recientemente se viralizó un video del intérprete de ‘Adiós amor’ acompañado de una hermosa mujer. Otro video compartido a través de TikTok muestra al artista rumbo a su jet privado junto a una mujer muy parecida.

Los videos han dejado intrigados a sus seguidores, quienes no han dudado en averiguar de quien e trata. Al parecer, la mujer en cuestión es asesora de inversiones inmobiliarias y se llama Aurora Cárdenas.

La pelinegra cuenta con 100 millones de seguidores en Instagram, que admiran su estilo de vida y la moda que luce. Aurora es reconocida en el mundo de los bienes raíces y el ámbito inmobiliario, y hasta la han catalogado como una de las mejores vendedoras de ese apasionante mundo.

Por si fuera poco, la bella mujer es CEO de una empresa llamada I Did it for you que cuenta con cerca de 10 años de experiencia en el ámbito inmobiliario.