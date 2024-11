El 1° de diciembre de 2024 será un feriado de pago no obligatorio en el país, según lo informado por el Ministerio de Trabajo. Este día no será trasladado, por lo que su disfrute será el mismo domingo, sin modificar la fecha.

Para las empresas con pago semanal, es importante entender cómo se manejará el pago en este feriado.

Dado que el pago semanal solo reconoce el tiempo efectivamente trabajado, si el empleado no trabaja el 1° de diciembre, no se incluirá este día en el cálculo del salario. En otras palabras, el pago del feriado no será reconocido si no se trabaja ese día.

Si el empleado trabaja el 1° de diciembre, recibirá el salario habitual por el día trabajado, sin un incremento adicional, ya que se considera un día común. Sin embargo, si se realizan horas extra durante este feriado, deberán ser remuneradas a tiempo y medio, es decir, 1.5 veces el valor de la hora normal.