En Twitter, los usuarios todavía se preguntan si los rumores de ruptura de Rihanna y ASAP Rocky son ciertos. Es que en la plataforma comenzaron a circular informes no verificados de una posible separación.

La fundadora de Fenty Beauty y el rapero de “Praise the Lord” comenzaron a salir oficialmente en 2020. Pero no fue hasta mayo de 2021 que la pareja confirmó su relación, y ASAP habló sobre su romance con Rih en una historia de portada de GQ. Menos de un año después, la pareja anunció que esperaban su primer hijo.

Ahora, la fábrica de rumores ha vuelto, y los fanáticos ya están presentando sus teorías sobre si ASAP Rocky y Rihanna se separaron o no luego de la especulación de que el rapero la engañó con la diseñadora de zapatos Fenty, Amina Muaddi.

Según TMZ, los rumores sobre la ruptura son solo eso: rumores. Una fuente le dijo al medio que los rumores son “1 millón por ciento falsos” y que la relación de la pareja está completamente “bien”. La fuente también negó los rumores de que ASAP la engañara con la diseñadora y aclaró que esta acusación (junto con los informes de ruptura) era “100 por ciento falsa en ambos aspectos”.

Los rumores comenzaron en Twitter después de que el escritor de moda e influencer Louis Pisano hiciera una afirmación no verificada, alegando que la fundadora de Fenty rompió con el rapero durante la Semana de la Moda de París después de enterarse de su infidelidad.

“Rihanna y ASAP Rocky se han separado. Rihanna rompió con él después de que lo sorprendiera engañándola con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi”, tuiteó Pisano el 14 de abril de 2022. “Amina fue responsable de diseñar la oferta de calzado de Fenty y Rihanna se ve a menudo con zapatos personalizados de su propia marca. ASAP & Amina no es nueva, ya que lo estuvo viendo hace años y también colaboró ​​con él en una colección de zapatos. Supuestamente esto sucedió durante la Semana de la Moda de París”.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de especulaciones, y Rihanna y ASAP comenzaron a ser tendencia mundial. Solo unos días antes de que los rumores comenzaran a circular, todo parecía ir bien para la magnate de la moda y su novio. Rihanna habló abiertamente sobre su romance con ASAP durante su artículo de portada de Vogue de abril de 2022, revelando cómo pasaron de amigos a amantes durante el transcurso de la pandemia.

“La gente no sale de la zona de amigos muy fácilmente conmigo”, dijo en ese momento. “Y ciertamente me tomó un tiempo superar cuánto lo conozco y cuánto me conoce él, porque también sabemos en cuántos problemas podemos meternos”.