¿Se sabe una retahíla? Así nació esta tradición costarricense

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Hablar de Costa Rica también es hablar de sus tradiciones, de esas expresiones que han pasado de generación en generación y que forman parte de nuestra identidad, como la retahíla, una forma popular de contar, recitar y jugar con las palabras.

Carlos Leitón, retahilero, ha hecho de la retahíla una forma de expresión y de encuentro con el público, manteniendo viva esta parte de la cultura tica que ha estado presente en fiestas y actividades comunitarias durante años.

En medio de las fiestas patrias, su voz recuerda que la cultura costarricense también se cuenta, se recita y se disfruta con mucho sabor nacional.