La Cruz Roja Costarricense dio una actualización sobre el rescate de un menor que cayó a un pozo en el sector de San Carlos.

Profundidad del pozo

Según indican, al llegar al agua que existe en el pozo, hay al menos seis metros de profundidad.

"El primer rescatista no logró tocar el fondo del pozo, indica que llega al agua y son aproximadamente 6 metros de profundidad", dijo la Cruz Roja.

Acciones para quitar el agua

Utilizan una bomba para sacar la gran cantidad de agua que hay en el sitio donde se reportó la caída del menor.

*Noticia en desarrollo.