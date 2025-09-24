Por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se dio a conocer que se restablece el espacio aéreo en Costa Rica.

Hecho se dio en horas de la mañana tras un fallo en el sistema de radar en diferentes aeropuertos.

Importancia de este sistema

Este sistema da control del tráfico aéreo. Si existe un fallo en el mismo no se puede dar la coordinación respectiva para la entrada y salida de las naves.

¿Por qué estaba fuera de servicio?

Debido a un fallo eléctrico.

Ahora, ¿cuál fue la afectación en el Aeropuerto Juan Santamaría?

Según datos de Aeris:

64 vuelos comerciales

8 vuelos de cargas

65 vuelos domésticos

Hubo un total de 4.580 pasajeros afectados.