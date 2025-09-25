La UNAFUT anunció la reprogramación de varias fechas del Torneo de Apertura 2025 de Liga Promerica, con el fin de facilitar la preparación de la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo.

La decisión se tomó este miércoles durante la sesión ordinaria de presidentes de clubes, tras la solicitud planteada por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Cambios en jornadas del Apertura

La jornada 12 se disputará el miércoles 15 de octubre y la jornada 17 se trasladará al miércoles 19 de noviembre. Con esto se busca brindar espacio de entrenamiento a La Sele antes de sus compromisos eliminatorios contra Honduras, Nicaragua y Haití.

El único partido que se mantiene sin cambios es el de la fecha 5 entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés, programado para el sábado 11 de octubre, sujeto a convocatoria oficial o acuerdo entre clubes.

Modificaciones en el Torneo de Copa

El calendario del Torneo de Copa también sufrirá ajustes. Los cuartos de final se disputarán en enero de 2026, las semifinales en marzo y la gran final en abril en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Con estas medidas, los presidentes de clubes ratificaron su apoyo a la Selección Nacional, priorizando la preparación de los partidos de la fecha FIFA de octubre y noviembre.