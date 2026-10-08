Se reportan más de mil 440 denuncias por fraude informativo en el 2026

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Más de mil 440 denuncias por fraude informativo se reportan en lo que llevamos de este 2026, según datos del Organismo de Investigación Judicial.
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) advierte acerca de los riesgos de escanear códigos QR desconocidos, ya que pueden dirigir a sitios falsos diseñados para robar datos personales.
Este ministerio insta a que se verifique el origen del código, así como la dirección del sitio antes de ingresar información personal, contraseñas o datos financieros.