Se reportan más de mil 440 denuncias por fraude informativo en el 2026

MICCIT advierte acerca de los riesgos de escanear códigos QR desconocidos.

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Más de mil 440 denuncias por fraude informativo se reportan en lo que llevamos de este 2026, según datos del Organismo de Investigación Judicial.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) advierte acerca de los riesgos de escanear códigos QR desconocidos, ya que pueden dirigir a sitios falsos diseñados para robar datos personales.

Este ministerio insta a que se verifique el origen del código, así como la dirección del sitio antes de ingresar información personal, contraseñas o datos financieros.