Se reportan más de mil 440 denuncias por fraude informativo en el 2026

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Más de mil 440 denuncias por fraude informativo se reportan en lo que llevamos de este 2026, según datos del Organismo de Investigación Judicial.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) advierte acerca de los riesgos de escanear códigos QR desconocidos, ya que pueden dirigir a sitios falsos diseñados para robar datos personales.

Este ministerio insta a que se verifique el origen del código, así como la dirección del sitio antes de ingresar información personal, contraseñas o datos financieros.