Se reportan más de 90 réplicas tras el fuerte terremoto de Colombia

Colombia se encuentra en estado de emergencia tras confirmarse más de 250 muertos en una tragedia que ha devastado diversas zonas del país, mientras los equipos de rescate mantienen una intensa búsqueda de supervivientes entre las estructuras completamente destruidas por el impacto.

Los rescatistas realizan operativos con máxima precisión, levantando la mano para solicitar silencio absoluto y poder escuchar los gritos de posibles víctimas atrapadas, celebrando con esperanza cada señal que indica la presencia de vida.

Las autoridades han dispuesto todos los recursos disponibles y han solicitado apoyo internacional para reforzar las labores en las áreas más críticas.