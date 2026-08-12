Se recolectaron más de 300 toneladas de basura en Cartago

La Municipalidad de Cartago logró recolectar más de 300 toneladas de residuos sólidos durante intervenciones en basureros clandestinos distribuidos en distintos puntos del cantón, como parte de las acciones de control ambiental que se ejecutan en la zona desde hace varias semanas.

Entre los desechos retirados se encontraban colchones, sillones, lavadoras e incluso refrigeradoras, productos de gran volumen que eran arrojados ilegalmente en terrenos baldíos y áreas vulnerables.

La limpieza más reciente se realizó en el sector del Dique Las Américas, mientras que en semanas anteriores se intervinieron los sectores de Jardines de Agua Caliente.