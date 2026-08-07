¿Se pueden eliminar los nódulos tiroideos sin cirugía? Doctor aclara dudas clave

Un novedoso tratamiento promete destruir los nódulos tiroideos sin cirugía, radiación y con anestesia local, según el Dr. Jorge Fallas, cirujano especialista en tiroides.

El doctor explica que la ablación por radiofrecuencia usa calor entre 60 y 100 grados centígrados mediante una aguja fina guiada por ecografía para destruir las células dañinas. El procedimiento reduce el tamaño del bulto hasta un 90%, cuida la tiroides sana y permite volver a casa el mismo día.

El especialista detalla que el cuerpo absorbe poco a poco el tejido tratado en un periodo de 6 a 12 meses, y la recuperación es rápida.