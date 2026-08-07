¿Se pueden eliminar los nódulos tiroideos sin cirugía? Doctor aclara dudas clave

El Dr. Jorge Fallas, cirujano especialista en tiroides, explica la ablación por radiofrecuencia, un tratamiento rápido que destruye los nódulos tiroideos sin cirugía ni radiación.

Un novedoso tratamiento promete destruir los nódulos tiroideos sin cirugía, radiación y con anestesia local, según el Dr. Jorge Fallas, cirujano especialista en tiroides.

El doctor explica que la ablación por radiofrecuencia usa calor entre 60 y 100 grados centígrados mediante una aguja fina guiada por ecografía para destruir las células dañinas. El procedimiento reduce el tamaño del bulto hasta un 90%, cuida la tiroides sana y permite volver a casa el mismo día.

El especialista detalla que el cuerpo absorbe poco a poco el tejido tratado en un periodo de 6 a 12 meses, y la recuperación es rápida.