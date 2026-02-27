¿Se puede revertir la diabetes tipo 2? Expertos explican en qué casos es posible

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La diabetes tipo 2 puede revertirse únicamente en pacientes que llevan menos de 10 años con la enfermedad y que logran una pérdida significativa de grasa corporal, explicó el nutricionista Ismael Ureña.

El especialista aclaró que no se trata de bajar de peso en general, sino específicamente de reducir el tejido adiposo, ya que la grasa emite señales hormonales que disminuyen la respuesta del cuerpo a la insulina.

Acompañamiento médico y nutricional son indispensables, así como monitorear la hemoglobina glicosilada hasta alcanzar valores cercanos a 6.5 o 6, momento en el cual se puede evaluar la posibilidad de suspender medicamentos bajo supervisión profesional.