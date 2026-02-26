¿Se presentó una amenaza en contra del actual jefe del OIJ? Esto dijo Michael Soto

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El actual director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, se refirió a una amenaza que se reportó en su contra en 2021, cuando ocupaba el cargo de ministro de Seguridad.

¿Dónde surgió la amenaza?

Soto explicó que ese año se recibió una llamada al servicio de información confidencial, en la cual se alertaba sobre una amenaza hacia él. En esta se mencionaron cinco nombres, entre ellos el de una persona que recientemente fue detenida como sospechosa de legitimación de capitales.

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“En el momento se realizó una investigación y pues no se pudo corroborar o establecer con certeza el tema de la amenaza. Eso no significa que no haya existido, sino que no se logró constatar prueba” destacó el actual jefe del OIJ.

Detención por legitimación de capitales

El director detalló que el equipo encargado de la investigación por legitimación de capitales incluyó esa información confidencial sobre la presunta amenaza dentro del informe oficial.

“Tomamos las medidas correspondientes de seguridad y también continuamos con la investigación para establecer algún nivel de certeza de participación o no, de esta persona, o de las otras personas que se mencionan como sospechosos en esa información que se generó hace algunos años atrás”, agregó Soto.